Auf einen wahrlich edlen und sündhaft teuren Tropfen haben es unbekannte Diebe in Vorarlberg abgesehen gehabt. Nicht weniger als rund 150 Flaschen eines hochpreisigen Weines der renommierten Weingüter Ornellaia und Romanée Conti - so manche Flasche wechselt, nur zur Orientierung, zu Preisen von etwa 12.500 Euro den Besitzer - verschwanden spurlos aus dem Weinkeller eines Hotels in Oberlech. Die Polizei bittet um Hinweise!