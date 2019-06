In der Nacht auf Samstag gegen 1.15 Uhr fiel den Beamten am Franz-Josefs-Kai der Bursche beim Drogenverkauf ins Auge. Als sie von ihm seinen Ausweis verlangten, nahm der Jugendliche allerdings seine Beine in die Hand. Zwei Polizisten stieß der Verdächtige auf seiner Flucht zu Boden, die dabei Blessuren erlitten, wie Polizeisprecher Daniel Fürst am Samstag berichtete.