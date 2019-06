Rendi-Wagner verteidigt „untadelige“ Sozialministerin

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner stellt sich in der Diskussion jedenfalls hinter Sozialministerin Zarfl. „Es droht tatsächlich die Gefahr, dass die geplante Erhöhung der Mindestpension auch in andere EU-Länder exportiert werden muss“, meinte Rendi-Wagner am Samstagnachmittag zum Papier des Sozialministeriums. Dies sei ÖVP und FPÖ durchaus bewusst gewesen, da es sogar im Gesetzesantrag angesprochen werde. Anstatt aber jetzt die „untadelige Expertenministerin“ anzugreifen, schlägt die SPÖ-Chefin vor, rasch in intensive Gespräche und Verhandlungen zu gehen.