Die Formel 1 ist zu Gast in Österreich: Am Red Bull Ring in Spielberg steigt an diesem Wochenende ein Event der Superlative! Krone.at hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen (oben im Video). Vor allem die Bilderstrecke von Niki Lauda am Weg ins Fahrerlager sorgt für Gänsehautmomente.