Gesetzesbeschluss im Oktober

Am 26. Juni hat sich imLinzer Landhaus der Unterausschuss für die Umsetzung der Sozialhilfe in Oberösterreich konstituiert, in dem der Erstentwurf des Ausführungsgesetzes einging und behandelt wurde. Über den Sommer geht dieser in Begutachtung. Bei weiteren Unterausschuss-Sitzungen im Herbst folgt die inhaltliche politische Auseinandersetzung. In der Landtagssitzung am 10.Oktober soll das Ausführungsgesetz beschlossen werden, damit es letztendlich fristgerecht mit 01. Jänner 2020 in Kraft tritt.