US-Präsident Donald Trump hat die politische Leistung des hochumstrittenen und als „Blutscheich“ bekannten saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gewürdigt. Der Kronprinz sei „ein Mann, der in den letzten fünf Jahren wirklich etwas getan hat, was die Öffnung Saudi-Arabiens betrifft“, sagte Trump bei einem gemeinsamen Arbeitsfrühstück beim G20-Gipfel im japanischen Osaka am Samstag. Trump sprach besonders Reformen für Frauen in dem konservativ-islamischen Land an. „Ich sehe, was passiert. Es ist wie eine Revolution, auf eine sehr positive Weise“, betonte Trump. „Sie haben wirklich spektakuläre Arbeit geleistet“, sagte Trump.