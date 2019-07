Starnacht und Bon Jovi in Klagenfurt

Gleich eine ganze Reihe von Stars können die Fans am 19. und 20. Juli in der Wörthersee-Ostbucht in der Landeshauptstadt live erleben - bei der Jubiläums-„Starnacht“ am Wörthersee. Bei der 20. Show unter anderen dabei: Sänger Andreas Gabalier, der derzeit Stadien in Deutschland und der Schweiz reihenweise füllt, Nik P., DJ Ötzi, Roland Kaiser, Alvaro Soler, Deutschlands Songcontestsiegerin Lena Meyer-Landrut, Beatrice Egli, Paenda, Semino Rossi und Albano Carrisi. Die TV-Liveshow ist ja seit Wochen ausverkauft; für sie gibt es aber noch VIP-Karten. Auch für die Generalprobe am 19. Juli sind Tickets erhältlich.