Freiluft-Kino bei „Wake the Lake“

Zudem gibt’s heuer einige Neuigkeiten bei Wake the Lake: Neben Sportarten, die zu Land ausgeübt werden, ist ein Outdoor-Kino direkt am See geplant. Samstagabend wird der Surf-Film „Luftholen“ von Mathias Mitzscherling ausgestrahlt. Karten ab 15 Euro gibt’s online zu kaufen.