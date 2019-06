Mehr als 80 Prozent der heiratswilligen Paare nutzen heutzutage bereits das Internet als wichtigste Informationsquelle, um ihre Hochzeit zu planen. So lautet das Ergebnis einer Umfrage der führenden Online-Portale. „Gemeinsam vermitteln wir in Österreich jede achte Hochzeit. In Summe sind das 6000 unvergessliche Feiern und Buchungen mit einem Volumen von 30 Millionen Euro“, erklären Bernhard Fichtenbauer (hochzeits-location.info) und Roland Voraberger (hochzeit.click). Sie freuen sich nicht nur über ihre neue Kooperation, sondern begutachteten auch das Suchverhalten von insgesamt 350.000 Usern. Die Aufmerksamkeit galt den mehr als vier Millionen Seitenaufrufen des vergangenen Jahres. Unter den über 2200 aufgelisteten Locations vom Neusiedler See bis an den Bodensee und im benachbarten Ausland landeten gleich vier Örtlichkeiten in Niederösterreich unter den Top Ten.