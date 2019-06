An die 30 Grad zeigte das Thermometer am Donnerstag kurz nach sieben Uhr in der Früh schon in etlichen Gemeinden im Burgenland an. Wenige Stunden später schlug das Wetter in den südlichen Bezirken extrem um. Starke Gewitter trafen einzelne Orte. Ganze Straßen wie in Mogersdorf versanken im Nu völlig unter Wasser.