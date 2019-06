Im konkreten Fall macht Doskozils Lebensgefährtin ein befristetes Praktikum in der PR-Abteilung. Sie sei dafür bestens geeignet. „Julia kann auf eine jahrelange Erfahrung in dieser Sparte zurückblicken. Denn bereits in Köln hat sie in einer renommierten PR-Agentur gearbeitet“, so die Erklärung aus dem Büro des Landeschefs. Nach drei Monaten will die prominente Praktikantin ihr Studium fortsetzen und nach dem Abschluss als Pädagogin arbeiten. In allen Abschnitten ihres beruflichen Lebens habe sie sich korrekt verhalten, wird betont. Jetzt werde sie behandelt wie jeder andere Praktikant.