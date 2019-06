Zum sechsten Mal startet Thiem in das Abenteuer im „Rasen-Mekka“, seine Bilanz in Wimbledon ist durchwachsen. Fünf Siege stehen fünf Niederlagen gegenüber, 2017 erreichte er das Achtelfinale, unterlag in einem Fünfsatz-Krimi dem Tschechen Tomas Berdych mit 3:6, 7:6, 3:6, 6:3, 3:6. In Runde eins wartet ein alter Bekannter: US-Boy Sam Querrey! Die beiden duellieren sich erstmals auf Rasen, in den direkten Duellen führt Thiem mit 3:1. „Ganz schwierig! Sam spielt auf diesem Belag extrem stark, war in Wimbledon 2017 schon im Semifinale.“