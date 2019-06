„Ich bringe die Migranten in Sicherheit“

Die Schiffsführerin hatte vor wenigen Tagen den Notstand ausgerufen und Kurs in Richtung Lampedusa gesetzt. Nach mehr als zwei Wochen auf offener See erklärte die Kaptitänin: „Ich fahre in italienische Gewässer und ich bringe die Migranten in Sicherheit auf Lampedusa.“