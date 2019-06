Voll gefordert sind dieser Tage die Feuerwehren im steirischen Bezirk Murtal: Kurz nachdem am Freitag die Tagschicht der Brandsicherheitswache beim Formel-1-Rennen in Spielberg an die Nachtschicht übergeben hatte, geriet in Knittelfeld ein Dachstuhl in Vollbrand. 99 Kameraden rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen.