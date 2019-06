Am 27. April 2018 starb David. Elf Tage lang war er im künstlichen Koma, hing an Maschinen. Nachdem der Bub bei einem Mini-Eingriff Erbrochenes einatmete. Der Anlass der OP? Ein aufgeplatzter Blutschwamm. Nun, mehr als ein Jahr später, beschäftigt der Fall die Gerichte: In Form von strafrechtlichen Ermittlungen und einer zivilrechtlichen Klage.