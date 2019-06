Ein Rechtsextremist, der mit seinem Auto bei einer Kundgebung von Rassisten in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia in eine Gruppe Gegendemonstranten gefahren war und eine Frau getötet hatte, ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Bundesgericht in der Stadt sprach den 22-jährigen James Alex Fields am Freitag wegen mehrerer Hassverbrechen schuldig, wie die „Washington Post“ und andere US-Medien berichteten.