Stundenlang warteten die Fans am Freitag darauf, dann war es endlich so weit: Das Ed Sheeran Konzert in Klagenfurt startete! Vor dem Auftritt des großen Weltstars spielten James Bay und Zara Larsson als Support-Acts. Ed Sheeran rockte ab 21 Uhr die Bühne. Wir haben Fotos und Videos!