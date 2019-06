Am Freitag trafen sich der Finanz- und der Verteidigungsminister. Was an einem Gespräch zwischen zwei Regierungskollegen so besonders ist? Es ging darum, ob es eine Leistungsschau am Nationalfeiertag gibt. Oder ob das Bundesheer pleite ist. Stattfinden wird die Schau jedenfalls auch in diesem Jahr - darauf einigten sich Finanzminister Eduard Müller und Verteidigungsminister Thomas Starlinger noch vor dem Wochenende.