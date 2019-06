Weil er die Handbremse vergessen hatte anzuziehen, machte sich der Pkw eines 63-jährigen Spittalers Freitagnachmittag führerlos selbstständig und rollte auf einer leicht abschüssigen Straße in Winklern in die Einfahrt eines Wohnhauses, dann bis zur Grundstücksgrenze weiter, wo er fünf Thujen überrollte und über eine kleine Mauer in die Einfahrt des Nachbarhauses fiel. Dort war die Geisterfahrt aber noch nicht zu Ende. Das Fahrzeug prallte dann auch noch in die Fahrertüre einer dort parkenden 44-jährigen Frau aus Winklern, die dadurch leicht verletzt wurde.