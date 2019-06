Als sich vor gut 40 Jahren die sogenannten militanten Kleriker (Militant Clerics) um Ayatollah Khomeini im Iran nach dem Sturz des Schahs an die Macht putschten, erreichten die Erschütterungen auch das 1300 Kilometer entfernte saudische Königshaus. Khomeini erhob den Anspruch, die Islamische Revolution in andere Länder zu tragen - was die Mächtigen in Saudi-Arabien als Bedrohung ihrer eigenen Herrschaft verstanden.