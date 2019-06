Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag im oststeirischen Kirchberg an der Raab: Eine Autolenkerin geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Reisebus. Die 39-jährige Grazerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Im Bus waren 24 Schüler, zehn von ihnen wurden durch den Zusammenstoß verletzt.