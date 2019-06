Tierische Rettungsaktion am Donnerstag in Finkenberg! Ein Kalb, das plötzlich verschwunden war, wurde Stunden später in einem Loch zwischen riesigen Gesteinsbrocken aufgefunden. Die Feuerwehr rückte mit 15 Einsatzkräften an und konnte schließlich das völlig erschöpfte Tier aus dessen misslichen Lage befreien.