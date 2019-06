Rund 170 Kilo Cannabisharz, 7500 XTC-Tabletten, 1300 LSD-Trips und jede Menge Amphetamine: Ein nicht alltäglicher Drogen-Prozess, was die Menge betrifft, ging am Freitag am Landesgericht Innsbruck über die Bühne. Doch weil sich der Angeklagte (35) voll geständig zeigte, ging alles flott. Nun warten vier Jahre Haft.