Seinem neuen Job fuhr Glasner so entgegen, wie es sich für einen Trainer beim Werksklub VfL Wolfsburg gehört: Der 44-Jährige lud sein Trainerteam in einen VW-Bus und fuhr mit ihnen die rund 700 Kilometer von der alten Heimat bis zum neuen Arbeitgeber in der Volkswagen-Stadt. „Meine Familie habe ich nicht mehr reinbekommen“, scherzte er am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung.