Vorbild Schweiz

Als Vorbild für die Verkehrssicherheit kann Österreich laut VCÖ die Schweiz heranziehen. Im Vorjahr kamen in der Schweiz 233 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, in Österreich waren es mit 409 hingegen fast doppelt so viele. In der Schweiz würden Gemeinden und Städte mit Verkehrsberuhigung und Begegnungszonen für eine hohe Verkehrssicherheit sorgen. Zudem erhöhe das dichte Bahnnetz mit häufigen Verbindungen die Verkehrssicherheit in unserem Nachbarland.