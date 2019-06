Vorsicht bei Sonnwendfeuern

Vor allem nicht sachgemäß entsorgte Zigarettenstummel oder Grillstellen bedeuten Gefahrenquellen. In Innsbruck ist eine Verordnung aufrecht, die Feuerentzünden und das Rauchen in Waldgebieten sowie in Gefährdungsbereichen untersagt. Eine ähnliche Verordnung gilt auch in den Bezirken Reutte, Landeck, Imst, Innsbruck-Land, Schwaz, Kufstein und Kitzbühel. Bei den Herz-Jesu- und Sonnwendfeuern heißt es sehr vorsichtig zu sein.