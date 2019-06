„Bin skeptisch bei der Weltpolitik“

Überkapazitäten in der Stahlbranche (vor allem in China), aber auch politische Willkürmaßnahmen à la Handelssanktionen machen die Welt nicht einfacher. Eder: „Ich bin skeptisch bei der Weltpolitik. Was früher vielleicht zu wenig reguliert wurde, wird jetzt zu viel reglementiert. Aber was die Zukunft der voestalpine anlangt, so bin ich ein grenzenloser Optimist: tolle Mitarbeiter, erfahrenes Management, innovative Produkte.“