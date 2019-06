Das Institut Public Opinion Strategies hat 800 Wahlberechtigte gefragt, wem sie ihre Stimmen geben würden, wäre die Nationalratswahl bereits am kommenden Sonntag. Schon in sämtlichen Umfragen zuvor hatte die ÖVP die Nase klar vorn, aktuell können sich die Türkisen über beinahe doppelt so großen Zuspruch freuen wie die ersten Verfolger. Rot und Blau liegen Kopf an Kopf dahinter, und auch um Platz vier gibt es ein enges Rennen: Die Grünen kommen auf elf Prozent, die NEOS auf neun. Keine Chance auf einen Einzug in den Nationalrat hat derzeit JETZT, für die aktuell nur ein Prozent der Wähler stimmen würde.