Eine 60-jährige Pinzgauerin fuhr heute Vormittag im Stadtgebiet von Saalfelden von der B 164 (Leoganger Straße) auf einen Parkplatz zu. Dabei übersah sie eine 69-jährige Fußgängerin und fuhr sie nieder. Die 69-jährige Pinzgauerin wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Tauernklinikum Zell am See gefahren.