Sechs Siege in acht Rennen, drei Erfolge en suite, 36 Punkte Vorsprung auf WM-Verfolger Bottas - keine Frage: Lewis Hamilton ist in Spielberg, wo er 2016 gewonnen hat, heißer Favorit. Für Toto Wolff ist er „der größte Fahrer aller Zeiten“ - und auch mit seinem sechsten WM-Titel sieht es vielversprechend aus, wobei der Superstar abwinkt: „Dazu ist noch ein massiver Hügel zu besteigen. Auch wenn ich ein besserer Fahrer als im Vorjahr bin.“ Von einem sicheren Mercedes-Sieg in Österreich will er nichts wissen: „Spielberg ist die höchstliegende und heißeste Strecke der Saison. Wir müssen unser Auto zur Kühlung öffnen - das kann zum Problem werden. Außerdem performt Ferrari auf unterschiedlichen Strecken verschieden gut. Die werden knapp dran sein. Auch Red Bull war hier im Vorjahr stark.“