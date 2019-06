Mitnichten. Denn Teamchef Toto Wolff warnt vor dem Rennen in Österreich. „Da ist das Problem mit der Kühlung, das könnte uns bei der am Sonntag wieder zu erwartenden Hitze zu schaffen machen, dazu kommt, dass wir von der Power her nicht ganz am Spitz dabei sind. Ich denke also, die Favoriten sind andere. Oder anders formuliert: Es gibt Strecken, die uns liegen, so wie Paul Ricard vor einer Woche, oder eben Spielberg, das für uns die schlechteste Piste ist.“