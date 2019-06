Max Verstappen ist als Heißsporn ein gebranntes Kind. Der Jungstar hat sich in Spielberg nun klar dafür ausgesprochen, wechselnde Renn-Stewards in der Formel 1 zum Einsatz zu bringen. „Sonst ist es wie im Fußball. Wenn dich ein Schiedsrichter nicht mag und du spielst immer mit dem gleichen Referee, macht das irgendwann keinen Spaß mehr“, sagte der Niederländer in der Fahrer-Pressekonferenz.