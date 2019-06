Auch am Samstag geöffnet

Mit der Führung und Umgestaltung des Hauses wurde Primarius Dr. Gerhard Postl beauftragt, die operative Leitung liegt in den Händen von Dr. Renate Winkler. Die medzinische Führung haben Primarius Herbert Wurzer und Dr. Susanne Rienmüller inne. Die Öffnungszeiten des Facharztzentrums: Montag und Freitag von 11 bis 19 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 7.30 bis 14.30 Uhr, am Mittwoch von 7.30 bis 13.30 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr.