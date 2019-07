Musik für Stimmungen

„Das Musikbusiness ist über die Jahre viel schlimmer geworden und vor allem noch viel schlimmer, als es sich die meisten Menschen vorstellen“, erklärt er uns im Gespräch. „Musik verkommt immer mehr zur Ware. Der Künstler steht im Vordergrund, ohne dass ein großes Label ein Künstlerprofil aufbaut. Wenn ein Song nicht sofort funktioniert, bist du gleich wieder weg vom Fenster. Musik wird heute nur noch für Stimmungen gemacht. Wir leben in einer Welt voller Playlists, in denen du nicht mehr nach ,Stairway To Heaven‘ von Led Zeppelin suchst, sondern allgemein nach Rockklassikern.“ Obwohl für seine Art von Musik gar nicht wirklich relevant, war dem sechsfachen Amadeus-Preisträger das klassische Albumformat immer ein Anliegen. Spotify und dergleichen sind Füreder trotz all ihrer Vorteile in gewisser Weise immer noch suspekt. „Es stellt sich gerade für junge Künstler die Frage, wie man dort so vorkommt, dass man auch bemerkt wird? Am Ende reduziert sich die Anzahl der Klicks ohnehin wieder auf die sogenannten ,Big Player‘.“