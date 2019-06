Viele falsche Entscheidungen

Der Countdown zum Weltuntergang hat also begonnen. Doch wie schon in Soyfers Original treffen auch in der Deutschlandsberger Bearbeitung die Erdenbewohner alles andere als rationale Entscheidungen - und das, obwohl Professor Guck ein Mittel zur Rettung der Welt parat hätte. Die Diplomatie trinkt lieber Tee als Entscheidungen zu treffen, die Industrie produziert eher 3D-Weltuntergangs-Brillen, als dem Professor zu helfen, die Medien berichten über Lady Gagas letzte Tage, und der Papst ist ohnehin in tödliches Schweigen verfallen. Esoteriker, Verschwörungstheoretiker und Betrüger feiern in diesem Entscheidungsvakuum fröhliche Urständ’.