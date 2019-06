Nach dem Absturz zweier Eurofighter über der Mecklenburgischen Seenplatte in Deutschland gehen die Unfallermittler der Bundeswehr von einem Pilotenfehler als wahrscheinliche Ursache aus. Wie der „Spiegel“ am Freitag berichtete, schlossen sie nach ersten Untersuchungen technische Defekte an den Maschinen aus. Die Kampfjets waren am Montag bei einer Übung in der Luft kollidiert und abgestürzt, einer der beiden Piloten starb dabei.