Zu gewinnen: Limitierte Lippenpflegesets

Das Ergebnis sind sechs Lip Balms die sich sehen, schmecken und riechen lassen können. Im altbwährten eos-Kugeldesign gibt es die Geschmacksrichtungen Lychee Martini, Watermelon Frosè und Lavender Latte. In Stiftform sind Beach Coconut, Sweet Grapefruit und Eucalyptus erhältlich. Wie immer werden die Lippen zusätzlich mit Kokosöl und Sheabutter gepflegt. Die limitierte Range in coolen, bunten Designs ist seit 1. Juli exklusiv bei DM erhältlich. City4U verlost an drei glückliche Gewinner je ein Set mit fünf eos-Lip-Balms aus der Flavorlab-Linie.