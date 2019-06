Trainingslager

Nach dem Aufgalopp in der Heimat zieht es 17 der 18 Erstliga-Clubs in mindestens ein Trainingslager in den Bergen zwischen Bayern, Österreich und der Schweiz. Ob am Tegernsee oder in Zell am See, die meisten Teams belegen seit vielen Jahren feste Quartiere in den Alpenregionen, gleich 13 in Österreich. Der Aufsteiger SC Paderborn verzichtet als einziger Club auf ein Trainingslager.