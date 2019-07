Wandern zählt zu den beliebtesten Sportarten in Österreich. Die geographischen Bedingungen sind ideal, um den Sommer in den Bergen oder an den Seen zu verbringen. Wanderrouten gibt es wie Sand am Meer, von einfachen, flachen Strecken über steile Wege bis hin zu Trails mit richtigen Kletterrouten. Für die durchschnittliche „wandernde“ Familie bieten sich einfache Strecken am besten an. Diese sind auch mit Kindern und Hund zu bewältigen und bieten genügend Möglichkeiten zum Pausieren.