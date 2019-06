Wir erinnern uns: Bei der Explosion auf der Mariahilfer Straße im April 2014 (ein Mieter jagte dort das Haus in die Luft) dauerten die Ermittlungen knapp einen Monat an. Experten sagen mittlerweile, dass eine Gasexplosion wie in Wieden „äußerst ungewöhnlich“ sei. Was bleibt, sind die Ungewissheit und die Angst vor einer weiteren Katastrophe. Das Haus ist massiv einsturzgefährdet. Betroffene sagen: „Dieses Drama macht uns sprachlos.“