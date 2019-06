Die Grenze zwischen den USA und Mexiko gilt als eine der am besten gesicherten weltweit. Trotzdem versuchen Tag für Tag Migranten aus Südamerika, sie zu überwinden und Armut und Gewalt in ihren Heimatländern zu entrinnen. Für sie wird es immer schwieriger - nicht nur, weil unter Präsident Donald Trump eine tägliche Quote für Asylwerber eingeführt wurde, durch die sich immer mehr Migranten in Mexiko sammeln. Sondern auch, weil die USA Hunderte Millionen Dollar in die Hightech-Überwachung der Grenze investiert haben.