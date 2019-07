Aber auch am roten Teppich wird heftig gebusselt und geknutscht. Vor allem in Cannes schien es fast so, als hätten die Frühlingsgefühle bei den Stars so richtig zugeschlagen. Da gab‘s romantische Gesten bei Quentin Tarantino und Gattin Daniella Pick, tiefe Blicke bei Antonio Banderas und Freundin Nicole Kimpel und verliebte Küsse bei Sara Sampaio und ihrem Freund Oliver Ripley.