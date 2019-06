Hamilton: „Er ist noch immer bei uns“

Lauda, der am 20. Mai im 71. Lebensjahr verstorben war, hatte in seiner Funktion als Mercedes-Aufsichtsrat zuletzt als einer der wichtigsten Berater von Superstar Lewis Hamilton gegolten. „Es fühlt sich definitiv komisch an. Jedes Jahr, das ich hier war, war er an unserer Seite“, sagte der WM-Leader am Donnerstag im Red Bull Ring. „Aber er ist noch immer bei uns. Ich glaube, seine Frau und Kinder kommen auch an dem Wochenende.“