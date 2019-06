Krisper für öffentliche Befragungen in U-Ausschüssen

Auch für NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper ist klar, dass Kickl „alles dafür getan hat“, um Macht über den Verfassungsschutz zu bekommen und dafür von Kanzler Kurz des Amtes enthoben hätten werden müssen. Stattdessen habe sich Kurz aber vollkommen unwissend gegeben und so getan, als hätte er weniger als ein gut informierter Zeitungsleser gewusst. Krisper schlug vor, dass Minister und Kanzler künftig in U-Ausschüssen nicht nur für die Medien, sondern auch für die Bevölkerung öffentlich befragt werden.