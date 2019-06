Noch nicht einmal ein Jahr ist es her, dass eine Autobahnbrücke in Genua eingestürzt war - nun sind auch die letzten Reste des desolaten Bauwerks bei einer spektakulären Sprengung beseitigt worden. Die zwei noch stehenden Pfeiler brachen nach einer Explosion am Freitagvormittag in sich zusammen. Tausende Kubikmeter Stahl und Beton stürzten innerhalb von nur sechs Sekunden zu Boden.