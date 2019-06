Schneebedeckte Gipfel, ein idyllischer See und all der Luxus, den man sich wünschen kann: Im und um das Grand Hotel in Zell am See lässt es sich leben. Aber selbst der schönste Schein bekommt Kratzer, wie sich im neuen ORF-Landkrimi aus Salzburg zeigt. Genau diese erforscht „Das dunkle Paradies“ von Catalina Molina, das nach der Diagonale-Premiere ab Freitag in Salzburger Kinos zu sehen ist.