In der Formel 1 kommt es nicht mitten in der aktuellen Saison zu einem Wechsel auf die Reifenmodelle des Vorjahres. Das ergab ein Meeting von Vertretern aller zehn Teams und Piloten am Freitag in Spielberg. Die Abstimmung fiel knapp zugunsten der Beibehaltung der 2019er-Fabrikate von Pirelli aus. Ein Rückschlag vor allem für Ferrari und Red Bull.