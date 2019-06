Doch auch im Untersulzbachtal geht es nicht immer so friedlich zu, wie man beim Eintritt in die Wildniszone in 1.600 Meter Höhe merkt. Hier sucht man vergeblich nach Trampelpfaden, zu wenige Wanderer dringen bis hierher vor. Monatelang wird dieser Teil des Nationalparks von keinem Menschen betreten, das sei über die Wintermonate „lebensgefährlich“, betont Lainer. An einem Ufer des Untersulzbaches liegt noch Schnee - vor wenigen Tagen ist hier eine Lawine heruntergekommen, hat meterhohe Felsblöcke mitgerissen und unter anderem das Schild, das den Beginn der Wildniszone kennzeichnet, unter Eis begraben. „Alles ist im Fluss“, zitiert Lainer die alten Römer: Das Wasser lässt sich seinen Weg nicht vorgeben.