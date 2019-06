22 Prozent der Befragten ließen Pfuscher Auto reparieren

Besonders hoch im Kurs stehen unverändert Elektroarbeiten, Autoreparaturen, Schönheitspflege und Massagen, diverse Tätigkeiten rund um Haus und Garten sowie die Nachhilfe. 22 Prozent der Befragten gaben an, sie hätten bei Autoreparaturen - und elf Prozent bei Hausbau, -umbau und größeren Renovierungen - schon einen Pfuscher in Anspruch genommen. Zugleich gehen sie aber von drei bis sechs Mal (60 bzw. 65 Prozent) so hohen Werten für diese Sektoren aus - die Häufigkeit des Vorkommens wird also weit überschätzt.