Schwere Radunfälle forderten am Donnerstagabend binnen kürzester Zeit zwei Todesopfer! In Bach im Außerferner Lechtal verunglückte ein 56-jähriger Einheimischer bei einer E-Bike-Tour. Er stürzte 80 Meter über steiles Gelände ab. Und in Stans (Bezirk Schwaz) hatte ein Sturz für einen Mountainbiker fatale Folgen: Für den 41-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.